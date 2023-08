Perenbomen groeien uit tot rijk rif in Waddenzee: 'Ook hoop voor oceanen'

Innovatieve ideeën die de flora en fauna in de Waddenzee vooruit moeten helpen, werpen vruchten af. Het initiatief om met perenbomen riffen te herstellen lijkt een groot succes te worden.

"Na zestien maanden zien we enorme hoeveelheden botervisjes en letterlijk duizenden eitjes van zeekatten in het perenrif", vertelt promotieonderzoeker Jon Dickson van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Hout is er niet meer in de Waddenzee. Voor de tijd van dammen en dijken werden veel bomen afgevoerd naar de zee. Die zonken dan naar de bodem en zorgden voor de rifstructuren op de bodem. "Dat hout zie je nauwelijks meer. Onze experimentele riffen zijn ook een vervanging voor mossel- en oesterriffen. Door visserij en ziekten zijn de natuurlijke structuren die riffen boden verdwenen."

Het snelle positieve resultaat geeft hoop, want vijf jaar geleden werd al alarm geslagen over de staat van de Waddenzee. "Het laat zien dat we de biodiversiteit actief kunnen helpen herstellen." Niet alleen de Waddenzee kan baat hebben bij perenbomen, maar ook de Noordzee en zelfs oceanen. "Want ook daar zijn natuurlijke structuren als oesterriffen op grote schaal verdwenen."