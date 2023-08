Zeldzame handgemaakte houten auto onder de hamer in Verenigd Koninkrijk

Een handgemaakte Hustler DIY-kitauto uit 1988 gaat onder de hamer in het Britse Bristol. Het is een bijzonder exemplaar, want het is een van de weinige versies die volledig van hout is gemaakt.

De auto is ontworpen door William Towns en gebouwd door John Brazier uit het Britse Bristol. Brazier was een ex-Rolls-Royce-ingenieur, die later jarenlang werkte als leraar hout- en metaalbewerking.

Naar schatting zijn er minder dan vierhonderd Hustler-kitauto's gebouwd, waarvan vele van glasvezel. Dit exemplaar uit 1988 is een van de weinige versies die volledig van hout is gemaakt.

Het voertuig werd dertien jaar lang volop gebruikt door de familie Brazier, die ermee door het hele land reisde. Sinds begin jaren 2000 staat de auto in de opslag.

Foto: East Bristol Auctions

De auto biedt plek voor acht personen: twee voorin, twee in het midden en nog eens vier personen op de zitbanken achterin. Volgens het veilinghuis is de auto "een uniek voertuig" en is "de aandacht voor detail ongeëvenaard".

Brazier maakte zelfs de versnellingspook, de handrem en het stuur van hout. De auto heeft bovendien een cassettedeck en een inklapbaar dashboard waar twee drinkbekers in kunnen.

Geïnteresseerden kunnen het beste een aanhanger meenemen, want het voertuig rijdt inmiddels niet meer. Wel krijg je er een doos reserveonderdelen bij.

De Hustler zal naar schatting 2.000 tot 3.000 pond (zo'n 2.300 tot 3.500 euro) opleveren.