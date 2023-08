Opnieuw zoektocht naar mythisch monster Nessie in Schots Loch Ness

Vrijwilligers van over de hele wereld maken zich klaar voor een nieuwe zoektocht naar het mythische monster van Loch Ness. Zaterdag en zondag gaan ze bij het Schotse meer aan de slag. Volgens de organisatoren gaat het om de grootste zoekactie sinds 1972.

Bij de operatie vliegen drones met infraroodcamera's over het meer, zoekt een hydrofoon naar ongebruikelijke onderwatergeluiden en posten vrijwilligers op verschillende uitkijkpunten.

Naar verwachting sluiten honderden enthousiastelingen zich komend weekend - zowel online als offline - aan bij de grootste zoektocht naar het mysterieuze wezen in ruim vijftig jaar.

Het Loch Ness Centre in Drumnadrochit en vrijwilligersteam Loch Ness Exploration organiseren het evenement.

Nessies bestaan is al vaak ontkracht

Het zou een wonder zijn als ze Nessie vinden, want het bestaan van het mythische wezen is al meerdere malen ontkracht.

Allerlei ideeën doen de ronde. Zo werd gesproken van een prehistorisch reptiel, zoals een plesiosaurus, of een gigantisch grote steur. Wetenschappers onderzochten het water in 2018 op DNA dat duidt op de aanwezigheid van bijzondere en grote dieren. Maar daar zijn geen aanwijzingen voor, concludeerden zij.

"Het is onze hoop een nieuwe generatie Loch Ness-enthousiastelingen te inspireren", zegt Alan McKenna van Loch Ness Exploration tegen de Britse krant The Guardian.

Veel boekingen in het zomerseizoen

Volgens Cobbs Group-directeur Fraser Campbell leidt de hernieuwde interesse in de legende tot "ongelooflijk" veel boekingen in dit zomerseizoen. Cobbs Group is eigenaar van verschillende hotels in het gebied.

"Door samen te werken met hotels en attracties zullen we overleven", zegt hij tegen de krant. De Schotse Hooglanden kampen met de gevolgen van de Brexit, ontvolking en hoge kosten van levensonderhoud.

De legende van Loch Ness spreekt al jaren tot de verbeelding. Foto: Getty Images

Legende ontstond in de middeleeuwen

Het monster van Loch Ness werd voor het eerst genoemd door een Ierse monnik in de middeleeuwen. Hij zou een "waterbeest" hebben ontmoet in de rivier de Ness, die uit het meer stroomt.

Het monster werd internationaal bekend door een melding van hotelmanager Aldie Mackay in 1933, waar de Inverness Courier verslag van deed. Zij zou een walvisachtig dier hebben gezien.

Later dat jaar meldde George Spicer in dezelfde krant "een uitzonderlijke diersoort" te hebben gezien. Het wezen zou voor zijn auto de weg hebben overgestoken en het meer in zijn gegaan. Sinds de jaren veertig wordt het wezen liefkozend Nessie genoemd.