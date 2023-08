Populaire internet- en memehond Cheems overleden

De hond Cheems, die wereldwijd bekend werd vanwege de talloze memes die over hem verschenen, is overleden. De twaalfjarige shiba overleed vrijdag tijdens een operatie.

De hond, wiens echte naam Balltze was, werd in de afgelopen jaren wereldwijd bekend vanwege de grappige afbeeldingen die over hem gemaakt werden.

De zogeheten memes over Cheems werden met name gebruikt voor ongemakkelijke situaties. De Instagram-pagina van de shiba had ruim 780.000 volgers.

Balltze leed al enige tijd aan kanker en overleed vrijdag tijdens een operatie. "Hij viel tijdens zijn laatste operatie in slaap. Het plan was om hierna chemotherapie of een andere behandeling voor hem te regelen, maar het is nu te laat", schrijft zijn baasje op Instagram.

Fans hoeven volgens zijn baasje niet verdrietig te zijn over de dood van Balltze. "Denk alsjeblieft aan de vreugde die hij de wereld heeft gebracht. Een shiba inu met een rond lachend gezicht verbond jou en mij en hielp veel mensen door de pandemie heen", schrijft de eigenaar.