Catalaanse nudisten voelen zich in hun hemd gezet door geklede strandgangers

Nudisten in Catalonië zijn boos. Zij zien steeds vaker geklede badgasten op hun naaktstranden liggen. Dat gebeurt volgens de Catalaanse vereniging voor naturisten en nudisten zelfs zo vaak, dat zij zich oncomfortabel voelen. Ze zijn daarom een campagne gestart.

"Vroeger, als mensen op een naakstrand kwamen, deden ze een van twee dingen: óf ze kleedden zich uit, óf ze gingen weg", zegt Segimon Rovira, die lid is van de vereniging, tegen The Guardian .

Volgens de vereniging is de zogenoemde 'invasie' van mensen in zwembroeken, bikini's en andere strandkledij te wijten aan het toerisme. Reisgidsen, blogs en influencers sporen toeristen aan om naar verborgen stranden te gaan. Die bedekte toeristen komen vervolgens uit op stranden die historisch gezien in handen waren van de onbedekten.