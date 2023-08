Dronken Amerikaanse toeristen verblijven stiekem een nacht op de Eiffeltoren

Twee Amerikaanse toeristen hebben stiekem een nacht doorgebracht op de Eiffeltoren in Parijs. De dronken mannen waren de attractie met een kaartje binnengekomen. Later verstopten ze zich tussen de tweede en derde verdieping, die niet toegankelijk is voor bezoekers.

Beveiligingspersoneel trof het slapende duo dinsdagochtend aan, kort voordat de Eiffeltoren zou opengaan. Reddingswerkers van de brandweer brachten de toeristen in veiligheid.

Volgens de Franse justitie zijn de Amerikanen "ter plekke vast komen te zitten door hun alcoholisme", melden Franse media. Omdat justitie geen schade heeft vastgesteld, stopte het onderzoek voor het binnendringen in een historische of culturele plaats zonder vervolging.

De maatschappij die eigenaar is van de Eiffeltoren wil de twee wel aanklagen, omdat de trekpleister een uur later dan gepland open kon door de reddingsoperatie.