Amerikaanse breekt record met 30 centimeter lange baard: 'Verbergt dubbele kin'

In het geval van Honeycutt groeit er sinds haar dertiende haar op haar kin. Ze probeerde door de jaren heen van alles om de haargroei onder controle te houden, maar niets werkte. "Ik schoor me soms wel drie keer op een dag", zegt ze tegen Guinness World Records.

Uiteindelijk besloot ze in overleg met haar vriendin, maar ook omdat ze genoeg had van het dagelijkse scheren, de baard te laten groeien. Daarmee brak ze in februari van dit jaar, toen de sik 30 centimeter lang was, een wereldrecord. Het oude record stond op naam van de 75-jarige Vivian Wheeler: 25,5 centimeter.