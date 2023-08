Beroemde Spaanse zanger doodverklaard: 'Ik ben niet dood, maar in Londen'

José Luis Perales, een van de bekendste zangers van Spanje, heeft zijn fans maandag gerustgesteld met een filmpje op sociale media: hij is helemaal niet dood. Spaanse media meldden eerder op de dag dat de 78-jarige artiest zou zijn overleden.

In het filmpje, dat hij heeft opgenomen in Londen, bedankt hij zijn fans en vrienden voor alle bezorgde berichten die hij maandag na de eerste publicaties over zijn vermeende dood had ontvangen.