Staatsloterij vindt winnaar van 1 miljoen euro na oproep met vliegtuigje

De Staatsloterij heeft de winnaar van 1 miljoen euro gevonden door een vliegtuigje met een spandoek te laten rondvliegen. De man meldde zich nadat hij het toestel met de oproep had gezien.

De gelukkige winnaar is een man uit Doetinchem. Hij had bij de trekking van 10 juni de grote prijs van 1 miljoen euro gewonnen.

Maar omdat de man zich niet had gemeld, begon de Staatsloterij een zoektocht naar de houder van het winnende lot. Daarom ging een vliegtuigje met een spandoek de lucht in. De koper van het lot werd via de banner opgeroepen zich te melden.