Duitser lift mee op koppeling van hogesnelheidstrein na iets te lange rookpauze

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Duitse politie heeft een 41-jarige man opgepakt die na een rookpauze op het perron zijn gemiste trein alsnog probeerde te halen. Hij sprong daarom op de koppeling, terwijl de ICE-trein optrok tot 160 kilometer per uur.

De 41-jarige man stapte maandag op de trein van Dortmund naar Wenen, schrijven Duitse media . Op het station in Plattling, nabij de Oostenrijkse grens, stapte hij uit om een sigaret te roken.

De trein stopte op het eerstvolgende station in Osterhofen. Daar werd de man in de boeien geslagen. Nadat er aangifte tegen hem was gedaan, werd hij weer vrijgelaten.