Lichaam op Zwitserse gletsjer blijkt van sinds 1986 vermiste bergbeklimmer te zijn

Een lichaam dat begin deze maand werd gevonden op een gletsjer in Zwitserland blijkt van een sinds 1986 vermiste Duitser te zijn. Doordat de gletsjer smelt, is zijn lichaam tevoorschijn gekomen.

Bergbeklimmers die de Theodulgletsjer aan het beklimmen waren, vonden het lichaam van de man. Ze zagen stijgijzers en bergschoenen uit het ijs steken, schrijft BBC News vrijdag. De identiteit van de man is niet bekendgemaakt.

Na DNA-onderzoek bleek het lichaam van de Duitser te zijn, die al 37 jaar vermist was. Ten tijde van zijn verdwijning werd een grote zoekactie op touw gezet, maar die had geen succes. De Theodulgletsjer ligt dicht bij de bekende Matterhornberg in de Zwitserse Alpen.