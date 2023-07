Noorse vrouw en gids voltooien 'ultieme doel van alle bergbeklimmers' in 92 dagen

Delen via E-mail

Een Noorse vrouw en een Nepalese berggids hebben in recordtempo alle veertien bergen van boven de 8.000 meter beklommen. Kristin Harila en Tenjen Sherpa deden er 92 dagen over, terwijl het oude record op zes maanden en een week stond.

De 37-jarige Harila en de 35-jarige Sherpa begonnen op 26 april aan hun eerste beklimming. Donderdag bereikten ze de top van de laatste berg op de lijst, de 8.611 meter hoge K2. Dat is de hoogste berg na de 8.849 meter hoge Mount Everest.

Harila ontdekte haar passie voor bergbeklimmen toen ze in 2015 een reis won naar de Kilimanjaro in Tanzania. Ze verkocht haar appartement om haar recordpoging te financieren, omdat ze moeite had sponsoren te vinden. Sherpa begon op zestienjarige leeftijd als gids.