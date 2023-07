Uitvaart in Limburg op laatste moment afgelast: lichaam per ongeluk al begraven

Een begrafenis in het Limburgse Voerendaal is maandag afgelast terwijl de kerk al vol zat. De man die begraven zou worden, bleek twee dagen eerder per ongeluk al onder de grond te zijn gestopt.

De kist bleek verwisseld met een andere kist. "Zaterdag was er ook een begrafenis geweest. Die familie heeft van de verkeerde persoon afscheid genomen. Mijn vader werd daar, in het verkeerde graf, begraven", zegt een zoon van de overleden man tegen 1Limburg.

Nadat de begrafenisondernemer en de uitvaartvereniging achter de fout waren gekomen, konden ze die niet zomaar herstellen. Een graf mag in Nederland niet zomaar geopend worden als het eenmaal gesloten is. Onder meer de politie en de gemeente moeten eerst onderzoeken wat er is gebeurd, en toestemming geven. De gemeente heeft dat inmiddels gedaan.