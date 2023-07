Brit die 200.000 paaseieren stal met gestolen tractor moet anderhalf jaar cel in

Een 32-jarige Brit moet anderhalf jaar de gevangenis in omdat hij in februari 200.000 paaseieren probeerde te stelen. Die nam hij mee met een aanhangwagen achter een tractor, die eveneens was gestolen.

De man had de paaseieren gestolen uit een magazijn in het Engelse Telford. In totaal hadden de eieren een waarde van ruim 35.000 euro. De man werd op een snelweg in de buurt aangehouden. Volgens de politie had het korps "Pasen gered".

Donderdag bekende de verdachte dat hij schuldig was aan diefstal, inbraak, materiële schade en rijden zonder verzekering. Zijn advocaat sprak van "oprecht berouw" en gaf aan dat de man "volledige verantwoordelijk" nam voor zijn daden. Hij zat volgens haar in een moeilijke periode, waarin hij veel drugs en alcohol had gebruikt.

De rechter was niet onder de indruk. Hij stelde dat er een "aanzienlijke planning" nodig was en was "er redelijk van overtuigd" dat er andere mensen bij betrokken waren.