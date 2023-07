Onderzoekers vinden 'schat' van half miljoen in darmen van aangespoelde potvis

Delen via E-mail

Onderzoekers die het kadaver van een aangespoelde potvis onderzochten, hebben een wonderbaarlijke vondst gedaan in de darmen van de walvisachtige. Zij vonden zo'n 9 kilo ambergris, dat zo'n 500.000 euro waard is.

De potvis spoelde laatst dood aan op La Palma, een van de Canarische Eilanden. Onderzoekers van de Universiteit van Las Palmas vermoedden dat de potvis was overleden door problemen met de spijsvertering. Zij begonnen hun onderzoek dan ook in de darmen van het zoogdier.

"Wat ik daar trof, was een steen met een diameter van 50 tot 60 centimeter en hij woog ruim 9 kilo", zegt hoofdonderzoeker Antonio Fernández Rodríguez tegen de Britse krant The Guardian .

Die steen bleek niet veel later geen steen, maar ambergris te zijn. Ambergris is een stinkende, maar waardevolle stof die maar in een op de honderd potvissen wordt aangemaakt.