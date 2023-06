Politie rukt uit voor 'gecamoufleerde mensen met wapens', blijkt militaire oefening

Delen via E-mail

De politie is dinsdag massaal uitgerukt na een melding over "gecamoufleerde mensen met wapens" in Gelderland. Maar het bleek om een oefening van de Luchtmobiele Brigade te gaan, schrijft Omroep Gelderland donderdag.