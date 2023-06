Muurschildering met mogelijke voorloper van pizza ontdekt in Pompeï

Archeologen hebben in de Romeinse ruïnestad Pompeï een muurschildering ontdekt met daarop een gerecht dat veel weg heeft van een Italiaanse pizza.

De ontdekking werd dit jaar gedaan tijdens opgravingen in Pompeï. De Romeinse ruïnestad in Zuid-Italië ligt zo'n 14 kilometer bij Napels vandaan. In die Italiaanse stad werd de pizza zoals we die nu kennen voor het eerst gegeten.