Doodverklaarde vrouw die levend uit doodskist kwam alsnog overleden

De vrouw uit Ecuador die eerder deze week levend uit haar doodskist werd gehaald, is alsnog overleden. Een beroerte werd haar uiteindelijk fataal, meldt het Ecuadoraanse ministerie van Volksgezondheid.

In de papieren waarin zij in eerste instantie was doodverklaard, stond dat de vrouw niet meer reageerde toen zij werd gereanimeerd. Haar hart en haar ademhaling waren gestopt. Daarom verklaarde de arts in de stad Babahoyo haar dood.