Vrouw treft dronken 18-jarige man in onderbroek aan in wieg van dochter

Een vrouw in de Zuid-Hollandse gemeente Molenlanden heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een achttienjarige man die alleen een onderbroek droeg aangetroffen in de wieg van haar dochter. Hoe hij daar terechtkwam, is niet duidelijk.

Hij was zwaar gedesoriënteerd en onder invloed van alcohol, schreef de politie op Instagram.

"Net aan het einde van onze dienst hadden we een wel heel bijzondere melding. Een mevrouw belde overstuur dat er een naakte man in het bed van haar dochter lag."

De politie moest de man met veel kracht uit het bed trekken. Hij was weinig schuldbewust. Volgens de politie maakte hij zich vooral druk om zijn telefoon.

Agenten hebben de man meegenomen en naar zijn vader gebracht. Het Instagram-bericht van de politie is inmiddels verwijderd.