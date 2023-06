Polen stopt populaire buslijn 666 naar Hel vanwege kritiek van gelovigen

Voor toeristen is er binnenkort een attractie minder in Polen, want de populaire buslijn 666 naar Hel verandert van naam. De bus gaat vanaf 24 juni verder gaat onder het nummer 669.

Volgens lokale media handelt busmaatschappij PKS Gdynia onder druk van christelijke groeperingen. Zo roept het katholieke Fronda al jaren dat de 666-bus een andere naam moet krijgen vanwege de satanische ondertoon. De katholieke website vindt grappen over "de realiteit van de eeuwige verdoemenis gewoon dom."

Volgens de lokale nieuwswebsite Trojmiasto.pl opereerde de buslijn sinds 2006 als lokaal grapje onder het nummer 666. Toen de buslijn bekender werd, kwamen ook reizigers uit heel Polen en daarbuiten langs voor een ritje. Sommige mensen pakten de bus alleen om te kunnen zeggen dat ze bus 666 naar Hel hadden genomen.

In het Pools is het woord voor hel trouwens heel anders: pieklo.