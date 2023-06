Man opgepakt na beklimmen 555 meter hoog gebouw zonder veiligheidstuigje

Een 24-jarige Brit is maandag aangehouden nadat hij de 73e verdieping van de op vier na hoogste wolkenkrabber ter wereld had bereikt. Hij beklom de Lotte World Tower in Zuid-Korea met blote handen, zonder touwen of andere veiligheidsuitrusting.

Na een klim van meer dan een uur werd de man door politie en brandweer gedwongen om in een onderhoudswagen te stappen. Hij is meegenomen voor verhoor.

Meer dan negentig hulpdiensten waren uitgerukt nadat de melding van de beklimming van de 123 verdiepingen tellende wolkenkrabber in Seoel binnenkwam.

Chosun Ilbo identificeerde de klimmer als free climber George King-Thompson. In 2019 werd hij al eens gearresteerd voor de beklimming van het Shard-gebouw in Londen. Daarvoor moest hij 24 weken de gevangenis in.

King-Thompson is niet de enige die een poging waagde om de 555 meter hoge Lotte World Tower te beklimmen. In 2018 arresteerde de Zuid-Koreaanse politie de 'Franse Spider-Man' Alain Robert. Ook hij haalde de top niet.

Robert beklom al meer dan 150 wolkenkrabbers. In april beklom de zestigjarige Fransman een 160 meter hoog gebouw in Parijs als protest tegen de Franse pensioenhervormingen.