Manneken Pis krijgt oranje pak vanwege bezoek koning Willem-Alexander

De garderobe van Manneken Pis bestaat uit meer dan duizend kostuums. Maar een oranje pakje heeft het Belgische beeld in het centrum van Brussel nog niet. Ter gelegenheid van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima volgende week komt daar verandering in.

"Het werd hoog tijd dat dit Brusselse icoon in oranje werd gestoken. Het is een kleurrijke opmaat tot het driedaagse staatsbezoek van het Nederlands koninklijk paar aan België", zegt Pieter Jan Kleiweg de Zwaan van de Nederlandse ambassade in België.