Vrouw in Ecuador blijkt tijdens eigen uitvaart nog te leven

Rouwende familieleden in Ecuador kregen de schrik van hun leven toen de doodverklaarde Bella Montoya tijdens de voorbereidingen voor haar eigen begrafenis toch nog bleek te leven. De vrouw leek te zijn gestorven aan een hartstilstand. Maar tijdens de wake merkten haar geliefden dat zij nog ademde.

De 76-jarige Montoya is volgens BBC News opgenomen op de intensivecareafdeling van het lokale ziekenhuis.

Op het moment dat de familie ontdekte dat de vrouw nog leefde, lag ze al enkele uren in haar doodskist. De kist was tijdens de wake gesloten, maar de familieleden hoorden gerammel en gestommel in de kist en opende die daarom.