Topduif van 1 miljoen euro verliest waarde doordat ringetje wordt afgeknipt

Een duif uit het Gelderse Kerkdriel ter waarde van bijna 1 miljoen euro heeft in één klap zijn waarde verloren. De identificatiering van de topduif is namelijk per ongeluk afgeknipt.

De duif had vorig jaar een belangrijke wedstrijd gewonnen. Daaraan deden duizenden duiven mee. Dankzij de overwinning steeg de marktwaarde van de vogel tot 500.000 euro, schrijft De Stentor.

Zaterdag won de duif opnieuw een belangrijke wedstrijd, waardoor zijn waarde tot zo'n 1 miljoen euro steeg. Maar toen de identificatiering van het pootje van de duif werd afgeknipt, verviel de waarde.