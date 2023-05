Zelfgeknutselde spoorwegovergang ontregelt goederenverkeer op Duits spoor

Delen via E-mail

Het Duitse goederenverkeer op het spoor tussen het Noord-Duitse Blankenberg en Sternberg is stilgelegd omdat iemand een oversteek over het spoor heeft gemaakt. De ijverige buurtbewoner zou een paar weekenden aan de illegale spoorwegovergang hebben gewerkt. De Duitse politie spreekt van een "bijzonder ernstige zaak".

Spoorbedrijf Deutsche Bahn ontdekte de spoorwegovergang in de nacht van zondag op maandag. Zij deden een melding bij de politie, omdat het officieel ogende bouwsel niet in overeenstemming met het spoorbedrijf was gelegd. En dat leverde een gevaarlijke situatie op.