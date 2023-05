Water in kanaal Venetië kleurt ineens felgroen: politie stelt onderzoek in

De politie in Venetië heeft een onderzoek ingesteld naar het Canal Grande. Het water in het bekendste kanaal van de Italiaanse stad kleurde zondagochtend felgroen. De oorzaak is nog niet bekend.

Gouverneur Luca Zaia van regio Veneto plaatste zondag een foto van de groene vloeistof die zich door het water verspreidde. De foto is gemaakt nabij de Rialtobrug.

De groene vlek in het water werd gemeld door bewoners. Het regionale bureau voor milieubescherming heeft monsters van het water genomen. Politieagenten zijn met spoed bijeengeroepen en kijken welke maatregelen genomen kunnen worden.

Het incident gebeurde kort nadat milieugroepen in Italië recentelijk verschillende monumenten uit protest een kleur hadden gegeven. Ze zorgden er ook voor dat het water uit de Trevifontein in Rome zwart kleurde. Dat deden de activisten met houtskool. Die actie was uit protest tegen fossiele brandstoffen.

Tot nu toe heeft niemand het groen kleuren van het water in Venetië opgeëist.

