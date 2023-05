Indiase ambtenaar laat stuwmeer leegpompen omdat zijn telefoon erin viel

Een Indiase ambtenaar heeft afgelopen week een stuwmeer deels laten leegpompen omdat zijn telefoon in het water was gevallen. Uiteindelijk werd er twee miljoen liter water weggepompt voordat het toestel gevonden was. De telefoon overleefde de drie dagen op de bodem niet.

De ambtenaar, werkzaam als voedselinspecteur, liet zijn telefoon vallen tijdens het nemen van een selfie bij de Kherkatta Dam. Het toestel belandde zo op de bodem van het naastgelegen stuwmeer, schrijft BBC.

De voedselinspecteur wilde z'n Samsung-telefoon, ter waarde van zo'n 1.100 euro, meteen terug hebben. Er zou gevoelige overheidsinformatie op staan.

Toen duikers in eerste instantie niks vonden, werd er een dieselpomp bijgehaald. De voedselinspecteur had toestemming gekregen om "wat water" weg te pompen. Uiteindelijk werd er twee miljoen liter water weggepompt voordat de operatie werd stilgelegd door een andere ambtenaar.

En met resultaat: de telefoon werd na drie dagen pompen gevonden. Het verdronken toestel deed het alleen niet meer.