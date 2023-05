Man brengt boek 96 jaar te laat terug naar Amerikaanse bibliotheek

Een geschiedenisboek over de Verenigde Staten is bijna honderd jaar te laat teruggebracht naar een bibliotheek in de Amerikaanse staat Californië. De man die het boek retourneerde, vond het in een doos van zijn overleden vrouw. Hij denkt dat haar grootvader het in 1927 heeft geleend.

"Ik was het huis aan het schoonmaken en dingen aan het wegdoen die niet meer werden gebruikt", zegt Jim Perry tegen de St. Helena Star. "De doos met boeken stond op een lekker koel plekje in ons huis." Het boek in de doos was Lossing's History of The United States, geschreven door Benson J. Lossing. Het dateert uit 1881.

Gelukkig voor Perry deelt de bibliotheek geen boetes meer uit voor het te laat terugbrengen van een boek. Vóór 2019 bedroeg de boete van de bieb in St. Helena 5 dollarcent per dag. Dat zou hebben betekend dat Perry 1.700 dollar moest ophoesten.

De man bracht het boek eerder deze maand terug, zonder zijn naam achter te laten. De bieb probeerde de man via een tv-programma op te sporen. Toevallig zag Perry de uitzending, waarna hij contact opnam met de bibliotheek.