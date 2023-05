Bergbeklimmer zonder onderbenen bereikt top Mount Everest

De Nepalees Hari Budha Magar heeft vorige week de top van de Mount Everest bereikt. Dat hebben wel meer mensen gepresteerd, maar nog nooit iemand met de beperking die Magar heeft. Hij heeft de hoogste berg ter wereld namelijk zonder onderbenen beklommen.

Magar verliet Nepal op negentienjarige leeftijd. Hij diende in het Britse Gurkharegiment in Afghanistan. Het korps bestaat uit mensen uit de gelijknamige etnische groep in India en Nepal.

In Afghanistan verloor Magar zijn beide onderbenen bij een explosie. Hij werd naar het Verenigd Koninkrijk gestuurd, waar hij bleef wonen. Hij werd depressief en kampte met een alcoholverslaving.

Volgens Magar bood bergbeklimmen hem een uitweg. Hij was in 2017 al de eerste persoon zonder onderbenen die een berg van meer dan 6 kilometer had bedwongen.

Op 17 april begon hij aan zijn beklimming van Mount Everest. Dat was exact dertien jaar na het ongeluk waarbij hij zijn beide onderbenen had verloren. Vanwege slecht weer moest hij bijna drie weken wachten. Afgelopen vrijdag bereikte hij de top, meldt onder meer The Guardian. Hij werd de hele tocht bijgestaan door sherpa's.

Mensen met een beperking zijn eigenlijk uitgesloten van expedities op Mount Everest. Dat is om het grote aantal ongevallen met bergbeklimmers terug te dringen. Maar Magar voerde succesvol campagne om toch de berg te mogen beklimmen.

Hari Budha Magar is de eerste persoon zonder onderbenen die de top van Mount Everest heeft bereikt. Foto: AFP

