Reuzenjackpot valt voor tweede keer in één maand in casino in Enschede

Eind april viel de jackpot in het Hollands Casino in Enschede. Donderdag was het in datzelfde casino weer raak: een echtpaar won een prijs van 1.114.089 miljoen euro.

Het winnende echtpaar was eind april getuige van de jackpotwinnaar uit Oldenzaal. Maar dit keer zijn ze zelf de gelukkige.

Het stel gaat van het geld een wereldreis maken, schrijft Tubantia. "Ik ben positief geschokt en kan het gewoon niet geloven", zegt de zeventigjarige man. Hij drukte met zijn vrouw om 20.56 uur op de knop van de gokkast. Met één euro inzet wonnen ze de hoofdprijs.