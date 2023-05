Kat zet nieuw gemeentehuis Dokkum onder water: ruim 10.000 euro schade

Delen via E-mail

Een kat heeft flink wat schade aangericht aan het gemeentehuis van Dokkum, dat na maandenlange verbouwingen bijna af was. Het dier zette een kraan open, waardoor het pand "enkele centimeters" onder water kwam te staan. De kosten bedragen meer dan 10.000 euro.

Toen een aannemer de volgende dag langskwam, vond hij een stoel vol kattenhaar en stonden verschillende ruimtes meerdere centimeters onder water. Ook was er vocht in de muren en de meubels getrokken, en lekte het water door naar de parkeergarage. De betonvloer moet goed drogen, maar is niet onherstelbaar beschadigd.