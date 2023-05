Vastgebonden Duitser uit bos gered na uit de hand gelopen seksspel

Een 51-jarige Duitser is afgelopen woensdag uit een bos gered, nadat een seksspel met bondage flink uit de hand was gelopen. Hij was vastgebonden in het bos achtergelaten door een vrouw die hij online had ontmoet.

De lokale politie meldt dat een fietser en een jager de man in het bos ontdekten toen hij om hulp schreeuwde. Zijn handen waren stevig aan elkaar vastgebonden met een touw en hij had een panty over zijn hoofd. De man was nog volledig gekleed.

Hij zou in het bos zijn achtergelaten door een vrouw die hij online had leren kennen. Ze hadden nabij de Duitse stad Bückeburg afgesproken. De vrouw zou hem plotseling in de steek hebben gelaten toen ze een telefoontje kreeg.

De man vertelde aan de politie dat hij een stanleymes bij zich had, zodat hij zich snel kon bevrijden als er iets misging. Maar hij kon niet bij het mes komen. De man had onderschat hoe stevig de vrouw de knoop had gelegd. Hij was ongedeerd en weigerde verdere informatie over de vrouw te verstrekken.