Gestrande vrouw overleeft vijf dagen op wijn en snoep in Australische wildernis

Een Australische vrouw heeft vijf dagen lang overleefd in de Australische wildernis op niets anders dan een fles wijn en enkele snoepjes. De vrouw was gestrand nadat ze autopech kreeg.

De 48-jarige Lilian Ip was vorige week maandag op weg door de wildernis van de zuidelijke deelstaat Victoria. In de zogenoemde 'bush' kwam haar voertuig vast te zitten in de modder. Pas na vijf dagen werd ze gevonden door een reddingshelikopter.

De vrouw bevond zich op ruim zestig kilometer afstand van de bewoonde wereld. Door een medische aandoening kon ze die afstand niet lopen. Daardoor bleef ze bij haar voertuig, meldt de Australische politie.

Al die tijd had ze als rantsoen enkel het eten en drinken wat ze in de auto had: een fles wijn en enkele snoepjes. De vrouw drinkt geen alcohol en had de fles wijn mee om als cadeau te geven aan haar moeder. Omdat ze geen water bij zich had, dronk ze de wijn toch om in leven te blijven.

De vrouw stond naar eigen zeggen op het punt om het op te geven, toen ze vrijdag werd gevonden door een reddingsteam. Ze had zelfs al een afscheidsbrief aan haar familie geschreven.

"Het eerste wat ik dacht was dat ik water en een sigaret nodig had. Gelukkig hadden mijn redders dat allebei bij zich", zei de vrouw tegen televisiezender 9News Australia. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht vanwege uitdrogingsverschijnselen, maar mocht kort daarna alweer naar huis in Melbourne.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen