Dronebestuurder uit Dildo maakt foto van penisvormige ijsberg in Conception Bay

Een foto van een penisvormige ijsberg bij Canada gaat viraal. De ijsschots dobberde ironisch genoeg rond in Conception Bay en werd op beeld vastgelegd door een fotograaf uit het plaatsje Dildo.

De opvallende ijsberg bestond uit een kolom met een eikelvormige kop die uit twee ovale ijsschotsen omhoog stak. Het stuk ijs was ongeveer 9 meter hoog.

Fotograaf Kenneth Pretty, afkomstig uit Dildo, maakte met zijn drone een foto van de 'penisberg'. De ijsmassa dobberde rond in Conception Bay (conception is Engels voor bevruchting), voor de kust van Harbour Grace op het eiland Newfoundland.

"Vanaf de kust was het niet helemaal goed te zien", zei de fotograaf tegen The Guardian. "Maar toen ik de drone daar eenmaal had gekregen, kon ik bijna niet geloven hoezeer de ijsschots eruitzag als... nou ja, je weet wel..."

Nadat Pretty de foto van "dickie berg" - zoals een vrouw de ijsschots noemde - op Facebook had geplaatst, ging die viraal. "Mensen geloven niet dat de foto echt is. Ze denken dat hij gefotoshopt is. Ik kan je verzekeren: de foto is echt."

'Penisberg' was gesmolten voordat hij naar Dick's Cove kon

Het nieuws leverde de nodige hilariteit op. Er werd onder meer gegrapt dat de 'penisberg' zijn weg zou vervolgen naar de relatief dichtbijgelegen inham Dick's Cove.