'Gevoelige' documenten over kernonderzeeër gevonden op toilet van Britse pub

In het toilet van een Britse pub zijn documenten gevonden die zijn geclassificeerd als "gevoelig". Het Britse ministerie van Defensie heeft de authenticiteit van de papieren bevestigd.

De pub in Barrow-in-Furness bevindt zich in de buurt van een scheepswerf van BAE Systems. Dat is de fabrikant van de HMS Anson, een nucleair aangedreven onderzeeër. Het schip wordt gebruikt door de militaire vloot van het Verenigd Koninkrijk en kost zo'n 1,3 miljard pond (1,47 miljard euro).

Het is niet de eerste keer dat Britse militaire gegevens in het openbaar zijn opgedoken. In juni 2021 vergat een medewerker van het ministerie van Defensie geheime documenten bij een bushalte in Kent.