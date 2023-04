Poolse van 182 kilo blijkt een baarmoedercyste van zo'n 100 kilo te hebben

Delen via E-mail

Een 24-jarige Poolse heeft artsen in het ziekenhuis van Rzeszów versteld doen staan. De vrouw van 182 kilo bleek een cyste van bijna 100 kilo bij zich te dragen. De cyste had een diameter van ongeveer 1 meter.

De behandeling van de 1,58 meter lange patiënte was een hele operatie. Zo paste ze door haar grote buikomvang niet in de CT-scanner.

De artsen konden pas aan de slag, nadat ze zo'n 100 liter vocht uit haar lichaam hadden verwijderd. Ze troffen geen andere afwijkingen aan in het bekken of de buik.

De cyste, een met vloeistof of lucht gevulde holte, had zich gevormd op een van haar eierstokken. De patiënte zei dat ze uit angst niet eerder naar de kliniek was gekomen.