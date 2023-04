Orka die maand lang halfdood in Deens fjord lag springlevend teruggevonden

Een orka die vorig jaar een maand lang meer dood dan levend in een Deens fjord lag, is springlevend teruggevonden in de buurt van Zweden. Het dier werd herkend aan zijn opvallende ingeklapte vin.

Het dier strandde vorig jaar op een zandbank in een fjord in de Deense regio Noord-Jutland. De dolfijnachtige vertoonde allerlei tekenen van ziekte en deskundigen dachten dat de orka het niet zou overleven.

De roep ging op om het dier uit zijn lijden te verlossen. Maar de Deense organisatie Dolphins in Denmark geloofde in een reddingsoperatie, ondanks dat meeuwen al aan de orka aan het pikken waren. Het dier werd terug het water ingeduwd. Daarna was het lang onzeker of de orka het overleefd had.

Tot nu. Zweedse waarnemers hadden het dier al een tijdje in de smiezen, maar konden nog niet met 100 procent zekerheid zeggen dat het om dezelfde orka ging. Vrijdag werd het dier opnieuw gespot in de buurt van de Zweedse stad Göteborg. Toen deskundigen de opvallende ingeklapte vin van de orka zagen, wisten het zeker: dit was dezelfde orka.