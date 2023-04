Casinobezoeker (20) uit Oldenzaal wint ruim een miljoen met 1 euro inleg

Een man uit Oldenzaal heeft dinsdagavond ruim 1,2 miljoen euro gewonnen in het Holland Casino in Enschede. "Ik kan het nog steeds niet geloven", zegt de kersverse miljonair in Tubantia. "Ik gooide er een euro in."

De twintigjarige Niels deed mee aan het spel Mega Millions Jackpot. Dat is een spel waarbij je met een minimale inzet van 1 euro kans maakt op ruim een miljoen euro.

Hij bezocht het casino dinsdag met drie vrienden. Volgens het gokbedrijf was het zijn derde bezoek ooit aan het casino in Enschede. "Toen ik die euro erin gooide, begon dat ding ineens te draaien, ging het over de 600.000 euro en hield het niet meer op."

In de filialen in Venlo en Valkenburg wonnen bezoekers begin dit jaar ook al meer dan een miljoen euro met hetzelfde spel.

Volgens een woordvoerder van Holland Casino zijn het geen bedragen die het bedrijf regelmatig voorbij ziet komen. "Er is dit jaar acht keer een bedrag boven de ton uitgekeerd, waarvan dus driemaal een bedrag van meer dan een miljoen." Al blijft de kans op winst natuurlijk minimaal: in 2022 verwelkomde het gokbedrijf 4,1 miljoen bezoekers.