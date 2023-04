Schotse politie treft lammetje én lading harddrugs op achterbank van auto aan

De Schotse politie heeft op de achterbank van een auto voor duizenden Britse ponden aan harddrugs én een lammetje aangetroffen. Drie mensen zijn aangehouden op verdenking van drugsgebruik en -bezit.

De wollige vierpoter is inmiddels bij een boerderij in de buurt gestald en maakt het goed. De politie zoekt nog uit waarom het lammetje in de auto zat en hoe het daarin terecht is gekomen.