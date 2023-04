Op zoek naar rust? Schots onbewoond eiland staat te koop voor 168.000 euro

Wie op zoek is naar veel ruimte (en geen buren), kan in Schotland een onbewoond eiland kopen voor 'slechts' 168.000 euro. Het eiland ter grootte van vijftig voetbalvelden kost daarmee minder dan de helft van een gemiddeld huis in Nederland.

In veel Nederlandse steden zou je met 168.000 euro niet ver komen. Een huis in ons land kost gemiddeld 394.000 euro, blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van makelaarsvereniging NVM.

Afgelopen donderdag werd Barlocco, dat net voor de Schotse zuidkust ligt, te koop gezet door vastgoedbedrijf Galbraith. Je kunt niet alleen varen naar Barlocco: bij eb kun je ook met een terreinwagen naar het eiland toe of zelfs lopend over een rotsdijk.

Galbraith spreekt van een "zeldzame kans". Zo'n vijftig partijen klopten bij de makelaar aan met interesse voor het stukje land, meldt The New York Times. Het is niet bekend of zij Barlocco daadwerkelijk willen kopen. Wel zijn de verwachtingen bij de makelaar hoog vanwege de succesvolle verkoop van andere Schotse eilanden in het verleden.

Meerdere eilandjes te koop voor avonturiers

Barlocco is niet het eerste Schotse onbewoonde eiland op de vastgoedmarkt. Zo werd Càrn Deas, een klein eiland in de Summer Isles-archipel in het noordwesten, in 2021 te koop aangeboden. Het eiland was binnen twee maanden verkocht voor een onbekend bedrag.