Sumoworstelaars met enge maskers laten na vier jaar weer Japanse baby's huilen

In Japan keert zaterdag na vier jaar een traditie terug die door de coronapandemie naar de achtergrond was verdwenen. Het gaat om het traditionele sumofestival Naki Sumo. Alleen wordt er niet met elkaar geworsteld, maar proberen de sumoworstelaars baby's aan het huilen te krijgen.

De traditie is honderden jaren oud. Baby's worden aangekleed in traditionele sumokleding en omhooggehouden, waarna twee sumoworstelaars het tegen elkaar opnemen.

Met speciale demonenmaskers proberen zij de kinderen aan het huilen te krijgen. Wie daar het eerst in slaagt, wint.

Japanners geloven dat het huilritueel de baby's een goede gezondheid verzekert. "We leren veel van de manier waarop een baby huilt. Vandaag kan mijn kind vooral nerveus worden en niet zoveel huilen, maar ik wil gezonde kreetjes horen", citeert persbureau AFP Hisae Watanabe, moeder van een acht maanden oude baby.

De traditie wordt uitgevoerd op gedenkplaatsen en tempels in heel het land, schrijft The Guardian. Op één locatie in Tokio zouden zeker 64 baby's hebben deelgenomen aan het sumofestival.