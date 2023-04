Nederlands bedrijf vindt na 81 jaar gezonken schip met ruim 1.000 slachtoffers

Voor de kust van de Filipijnen is een Japans schip gevonden dat in 1942 zonk met zo'n 1.060 krijgsgevangenen aan boord. Een Nederlands bodemonderzoeksbedrijf speelde een cruciale rol bij de vondst.

De Montevideo Maru was vanuit Papoea Nieuw-Guinea onderweg naar het eilandje Hainan in de Zuid-Chinese Zee. Onderweg werd het schip getroffen door een Amerikaanse onderzeeër en tot zinken gebracht.

Fugro laat in een verklaring op de eigen website weten dat het "trots" is op de vondst. "We hopen een zwarte bladzijde in de historie van veel families te kunnen omslaan." Volgens het bedrijf was de missie ruim vijf jaar lang voorbereid en werd het schip binnen twaalf dagen gevonden.