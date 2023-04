Franse moslim wandelt van Frankrijk naar de Al Aqsamoskee in Jeruzalem

De 26-jarige Neil Dauxois is van zijn woonplaats in Frankrijk naar de Al Aqsamoskee in Oost-Jeruzalem gewandeld. Hij heeft in tien maanden 3.900 kilometer gelopen om tijdens de ramadan in de moskee te kunnen bidden.

Dauxois doorkruiste tijdens zijn tocht tien landen. Hij wandelde door Italië, Slovenië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Albanië, Griekenland, Turkije, Cyprus en Jordanië om de moskee in Jeruzalem te bereiken.

Eenmaal in Oost-Jeruzalem kreeg hij een warme ontvangst van de Palestijnse moslims die de Al Aqsamoskee bezochten om te bidden. "Mensen verwelkomden me met oprechte gastvrijheid", zegt hij tegen het Turkse persbureau Anadolu Agency. "Ik ben erg blij dat ik hier ben en kan mijn vreugde niet in woorden uitdrukken."

Dauxois zegt dat zijn bijzondere reis "soms heel goed te doen was, maar af en toe ook heel moeilijk was". "Zonder behulpzame en vriendelijke mensen was het me nooit gelukt om deze afstand lopend af te leggen", benadrukt hij.

Vooral in Turkije kreeg de Frans-Algerijnse moslim veel hulp. In de landen waar mensen minder vriendelijk waren, had hij het moeilijker. Ook werd zijn wandeltocht zwaarder op plekken waar het koud was.