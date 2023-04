Ultramarathonrenner gediskwalificeerd omdat ze deel parcours met auto aflegde

Dat bleek na het bestuderen van gps-data inderdaad het geval te zijn. De organisatie ontdekte dat Zakrzewski een deel van de race aflegde met een snelheid van 1 minuut en 40 seconden per mijl. Dat komt neer op ongeveer een kilometer per minuut, en zo snel kan ze niet hebben gerend.

De 47-jarige Zakrzewski is een bekende naam in de ultramarathonwereld en schreef al meerdere titels op haar naam. Zo stond ze al meerdere keren op het podium tijdens de WK ultramarathon over 100 kilometer. In februari rende ze nog een wereldrecord door tijdens de 48 uur durende ultramarathon in Taiwan een afstand van ruim 411 kilometer af te leggen.