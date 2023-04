De tulp is (nog) niet onze nationale bloem, er komt eindelijk een verkiezing

Terwijl veel Europese landen een 'nationale bloem' hebben, ontbreekt die in Nederland. Daar wil het radioprogramma Vroege Vogels verandering in brengen. De show lanceert nu de zogenoemde Nationale Bloem Verkiezing waarin mensen hun voorkeur kunnen uitspreken.

Wie zegt: de tulp, zit mis. Dat is de nationale bloem van Turkije en Hongarije. Volgens Vroege Vogels biedt de "wilde flora van Nederland" voldoende keuze. We hebben hier namelijk een "prachtig bloemencorso in alle kleurschakeringen van de regenboog", aldus het programma in een persbericht.