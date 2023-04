India neemt stokje over van China als land met grootste bevolking

India passeert vandaag China als het land met de meeste inwoners ter wereld. China had sinds 1950, het jaar waarin de Verenigde Naties de bevolkingsaantallen begon bij te houden, de titel in het bezit.

Volgens nieuwe schattingen van de VN wonen er aan het eind van deze dag 1.424.775.850 mensen in India. Het laatst bekende bevolkingsaantal van China was 1,426 miljard, maar dat aantal krimpt.

Samen zijn beide landen goed voor een derde van de totale bevolking op aarde. In november vorig jaar ging de wereldbevolking door de grens van 8 miljard mensen. In 2030 zullen er zo'n 8,5 miljard mensen zijn.

Hoeveel mensen er precies in India en China wonen is onbekend. De VN probeert de bevolkingsaantallen zo precies mogelijk te schatten. Voor zover bekend is wel duidelijk dat in China al jarenlang een bevolkingskrimp gaande is. Mede daarom is afgestapt van de zogeheten eenkindpolitiek, wat inhield dat ieder stel maar één kind mocht krijgen.