Complete scheepskraan bij Vlieland uit zee gevist: 'Enorm bijzondere vondst'

CleanUpXL heeft tussen Texel en Vlieland een complete scheepskraan uit het water gevist. Projectleider Ellen Kuipers spreekt tegenover Omrop Fryslân van een "enorm bijzondere vondst". De kraan lag al 28 jaar op de zeebodem.

De scheepskraan kwam in 1995 in zee terecht bij een schipbreuk. Toen raakte het Noorse schip LINITO in nood tijdens een zware storm. De kraan - die door de bergers wordt aangeduid als 'scheepshijskraan' - stond op het dek. De wrakstukken van het schip werden al veel eerder uit het water gehaald, maar de hijskraan niet.

Volgens projectleider Ellen Kuipers vist CleanUpXL wel vaker grote objecten uit het water. Toch is ze trots op deze vangst. "We hebben ook weleens vrachtwagentrailers gevonden, maar dit is wel een hoogtepuntje", zegt zij tegen Omroep Fryslân.

CleanUpXL is een project dat werd opgezet naar aanleiding van de containerramp van de MSC Zoe. Dat schip verloor 342 containers boven de Waddeneilanden in januari 2019. Door de zoektocht naar verloren containerladingen kwam de organisatie erachter dat er nog veel meer spullen op de zeebodem liggen. "Toen zijn we met dit project gestart", zegt Kuipers.