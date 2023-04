Bankovervalster (78) opnieuw in de fout: 'Ik wilde de kassière niet bang maken'

Een 78-jarige vrouw is opgepakt vanwege een bankoverval in de Amerikaanse staat Missouri. De Amerikaanse lijkt het op hoge leeftijd op haar heupen te hebben gekregen, want drie jaar geleden heeft ze ook al een bank overvallen.

Ditmaal ging de overvalster voorzichtiger te werk. Zo zou ze de kassière een briefje hebben toegeschoven met de tekst: "Ik wilde je niet bang maken."

Deze Bonnie Gooch doet vanwege haar naam denken aan de helft van het beroemde criminele stel Bonnie en Clyde. Die twee pleegden in de jaren dertig diverse roofovervallen, voordat ze in 1934 werden doodgeschoten. Zij waren wel een stuk jonger toen ze aan hun criminele carrière begonnen: 19 en 21 jaar.

Volgens persbureau AP heeft Gooch drie bankovervallen gepleegd. De eerste poging deed zij in 1977 op 32-jarige leeftijd. Haar tweede poging dateert van 2020. Die overval leidde tot een voorwaardelijke celstraf, die in november 2021 ten einde kwam.

Verdachte vroeg om biljetten met een lage waarde

Bij de nieuwe poging zou Gooch om dertienduizend biljetten hebben verzocht. Daarbij vroeg zij de kassière om biljetten met een lage waarde in de tas te stoppen. Toen Gooch tevreden was, stopte zij de kassière het briefje met excuses toe.

Kort daarna werd de overvalster door de politie ingerekend. Volgens agenten rook de vrouw naar alcohol en was haar auto met bankbiljetten bezaaid. Bij haar zijn geen psychische aandoeningen vastgesteld.