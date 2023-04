Klopjacht op Australiër nadat hij met vogelbekdier pronkt in trein

In Australië is deze week na een klopjacht een man opgepakt omdat hij een wild vogelbekdier had gevangen. De man pronkte met het dier in de trein en in winkels. Hij krijgt waarschijnlijk een enorme boete.

Vogelbekdieren zijn beschermd in Australië omdat ze met uitsterven worden bedreigd. Het vangen en gevangen houden ervan is strafbaar.

De man werd door beveiligingscamera's gefilmd toen hij samen met een vrouw en het vogelbekdier in de trein stapte. Volgens de Australische politie liet het koppel andere mensen het vogelbekdier aaien.

Dit gedrag is volgens het korps riskant voor het vogelbekdier. Zo kan het dier veel stress ervaren en ziektes oplopen. Ook voor mensen zijn er risico's: vogelbekdiermannetjes hebben namelijk een soort giftige stekel aan hun achterpoten. De pijn van zo'n steek is vergelijkbaar met de pijn van honderden wespensteken.

Vogelbekdieren komen voor in rivieren in Oost-Australië Foto: Getty

De man wordt beschuldigd van het meenemen en gevangen houden van een beschermd dier. Er hangt hem nu een boete van 430.000 Australische dollar (omgerekend zo'n 264.000 euro) boven het hoofd. Zaterdag moet hij in de rechtbank verschijnen. Agenten hebben ook de vrouw met wie hij was gesproken. Het is onduidelijk of zij ook verdachte is.