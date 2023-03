Indonesië zet Rus uit omdat hij met de broek omlaag poseerde op heilige berg

Indonesië heeft een Rus het land uitgezet vanwege een naaktfoto op de heilige berg Agung op het eiland Bali. De man poseerde met de broek op de enkels boven op de vulkaan. De afbeelding ging viraal op sociale media en de Indonesiërs reageerden woedend.

Agung is het hoogste punt van Bali. Hindoes zien de heilige berg als het huis van de goden. Volgens de Rus is zijn actie te wijten aan "onwetendheid". Hij heeft later deelgenomen aan een speciale sessie om de berg te reinigen.

Bali heeft vaker last van toeristen die zich misdragen. Zo zette Indonesië vorig jaar een Canadese acteur het land uit, omdat hij naakt op de Balinese berg Batur had gedanst. En in 2021 ontstond ophef omdat een Russisch stel in een video seks had op diezelfde berg.